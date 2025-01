Die Sternsinger beim Bundespräsidenten, hier ein Foto vom letzten Jahr. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder stammten in diesem Jahr aus dem katholischen Bistum Augsburg. Morgen werden Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern im Bundeskanzleramt erwartet. Rund um den Dreikönigstag am heutigen 6. Januar ziehen unter anderem in Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder. In diesem Jahr steht das Dreikönigssingen unter dem Motto "Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Die Sammlung gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

