Reformpläne

Allein durch Umsatzsteuer-Hinterziehung gingen Deutschland nach Zahlen der EU-Kommission jährlich mehr als 31 Milliarden Euro verloren, sagte Köbler im Deutschlandfunk. Gelänge es, dies zu stoppen, könnten die Bürger flächendeckend entlastet werden. Dazu seien ein einfacheres Steuerrecht und mehr Pauschalregelungen für Arbeitnehmer und Rentner nötig. Dies wiederum würde das Personal in der Finanzverwaltung entlasten, betonte der Gewerkschaftschef.
Köbler empfahl, dabei die Digitalisierung stärker zu nutzen. Wenn Steuerpflichtige auf Wunsch festlegen könnten, dass absetzbare Rechnungen etwa für die Kita-Betreuung ihrer Kinder automatisch der Steuererklärung angefügt würden, brächte dies eine große Erleichterung, sagte Köbler.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.