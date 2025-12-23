BMF-Monatsbericht

Euro-Geldscheine (Symbolbild zum Thema Steuereinnahmen) (picture alliance/Jörg Carstensen)

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es Minus von 1,3 Prozent auf gut 60 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Demnach erhöhte sich das Ergebnis bei der Körperschaftsteuer leicht, während sich bei der Einkommensteuer ein Einnahmerückgang ergeben habe. Außerdem habe es einen statistischen Effekt bei der Umsatzsteuer gegeben. Damit stieg die Gesamt-Summe der Steuereinnahmen in den ersten elf Monaten dieses Jahres auf nunmehr gut 786 Milliarden Euro, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht.

Die ökonomische Lage wird vom Bundesfinanzministerium weiterhin zurückhaltend bewertet. Kräftigere Impulse aus der Gesamtwirtschaft dürften sich erst wieder mit einer anziehenden Konjunktur einstellen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.