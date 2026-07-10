Die "Frankfurter Allgemeine" veröffentlichte Berechnungen eines Finanzwissenschaftlers, bei denen auch die steigenden Sozialabgaben berücksichtigt werden. Danach hätten schon im Jahr 2028 kinderlose, alleinstehende Beschäftigte mit 3.000 Euro brutto im Monat einen leicht geringeren Jahresnettolohn als 2026. Bei höheren Einkommen fällt das Minus stärker aus, da die Bemessungsgrundlage für die Sozialabgaben deutlich angehoben wird. Die für die tatsächliche Kaufkraft wichtige Inflation ist bei diesen Berechnungen noch nicht berücksichtigt.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.