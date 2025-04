Turpan-Senke im Nordwesten Chinas. (IMAGO/Xinhua/Hao Zhao)

Dies sei Teil der Bemühungen, die Wirtschaft und den Tourismus anzukurbeln, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Handelsministeriums und anderer Ministerien. China werde demnach die Ausweitung der Steuerrückerstattungs-Stellen in Einkaufsvierteln, Sehenswürdigkeiten, Flughäfen und Hotels fördern. Zudem werde der Mindest-Rückerstattungsbetrag für Einkaufstouristen in derselben Anlaufstelle am gleichen Tag von bisher 500 Yuan auf 200 Yuan gesenkt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.