Neues Schwarzbuch

Der Bund der Steuerzahler listet jährlich Beispiele für die Verschwendung öffentlicher Mittel auf. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Im sogenannten Schwarzbuch führt der Verein 100 Beispiele für einen aus seiner Sicht sorglosen Umgang mit dem Geld von Bürgerinnen und Bürgern auf. Diesmal schaut der Verband eigenen Angabe zufolge besonders auf die Schattenseiten von Investitionen. Folgekosten von Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Projekte könnten zur Haushaltsfalle werden, wenn sie vorher nicht finanziell abgesichert worden seien, erklärte die Lobbyorganisation.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.