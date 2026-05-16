Entlastungsdebatte
Steuerzahlerbund: Subventionen um zehn Prozent kürzen

Der Bund der Steuerzahler fordert eine Kürzung von Subventionen und Steuervergünstigungen um zehn Prozent.

    Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, steht mit Hemd, Anzug und Krawatte vor einem blauen Hintergrund und spricht in Mikrofone.
    Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler (picture alliance / dpa / Serhat Kocak)
    Vereinspräsident Holznagel sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, alle Subventionen müssten zudem zeitlich begrenzt werden und dann automatisch auslaufen. Deutschland habe sich bei Förderungen "völlig vergaloppiert". Holznagel betonte, wenn man da energisch kürze, sei jede Steuerreform finanzierbar.
    Unionsfraktionschef Spahn hatte kürzlich vorgeschlagen, Subventionen und Steuervergünstigungen pauschal um fünf Prozent abzuschmelzen.
    Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.