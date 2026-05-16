Entlastungsdebatte

Vereinspräsident Holznagel sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, alle Subventionen müssten zudem zeitlich begrenzt werden und dann automatisch auslaufen. Deutschland habe sich bei Förderungen "völlig vergaloppiert". Holznagel betonte, wenn man da energisch kürze, sei jede Steuerreform finanzierbar.
Unionsfraktionschef Spahn hatte kürzlich vorgeschlagen, Subventionen und Steuervergünstigungen pauschal um fünf Prozent abzuschmelzen.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.