Der Bundesvorsitzende Geyer (picture alliance/Panama Pictures/Christoph Hardt)

Der Bundesvorsitzende Geyer sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", die - Zitat - "Entbeamtung" löse kein einziges Problem der Rentenversicherung oder der öffentlichen Haushalte. Im Gegenteil würden viele neue geschaffen. So sorge der Beamtenstatus der Lehrkräfte etwa dafür, dass die Schule ein streikfreier Raum sei. Auch lässt sich aus Sicht des Beamtenbunds durch die Entbeamtung bestimmter Berufsgruppen kein Geld sparen. Der Bund der Steuerzahler hatte sich für weniger Verbeamtungen ausgesprochen und dies auch mit einer Belastung der öffentlichen Haushalte begründet.

Verbandspräsident Holznagel sagte der "Rheinischen Post", die Zahl neuer Verbeamtungen sollte auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche beschränkt werden. Dazu zählte er Polizei, Finanzverwaltung und Justiz.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.