Steve Harwell bei einem Auftritt i Jahr 2020 in Palm Beach (Florida). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jim Rassol)

Er erlag einer Lebererkrankung, wie sein Management mitteilte. "Smash Mouth" waren vor allem Ende der 90er Jahre mit einer Mischung aus Ska und Punk und der markanten Stimme ihres Sängers erfolgreich. Mehrere ihrer Alben erreichten Gold- oder Platin-Status. Ihre Lieder "Walkin' on the Sun" und "All Star" waren auch in Deutschland in den Charts.

