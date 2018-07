"To The Bone" landete in einigen europäischen Ländern bei Erscheinen auf Platz Eins der Albumcharts. Beim ersten von zwei Essener Konzerten im März 2018 bekamen die Fans - wie auf Wilsons gesamter Welttournee - neben den neuen Songs auch das zu hören, wofür sie den Multiinstrumentalisten aus Kingston upon Thames so lieben: progressiven Rock: Craig Blundell trommelte abwechselnd ungerade und gerade Metren, Adam Holzmann spielte verzerrte Hammondorgel und Moog-Synthesizer, Bassist Nicolas Beggs nutzte auch den Chapman Stick, und Gitarrist Alex Hutchings teilte sich die Aufgaben mit Chef Wilson, der mal Bass, mal Gitarre, mal Keyboard spielte, mal sang und durch eine gute zweieinhalbstündige Show führte, deren erste Hälfte für den Deutschlandfunk aufgezeichnet wurde.

Steven Wilson & Band (Hajo Mueller)

Aufnahme vom 5.3.2018 im Colosseum Theater, Essen

Tourdaten:

14. Juli - Dresden, Junge Garde

15. Juli - München, Tollwood-Festival

17. Juli - Bonn, Kunstrasen

18. Juli - Freiburg, Zelt-Musik-Festival

Setliste: Diese Titel spielte Steven Wilson und seine Band in der ersten Häflte. (Deutschlandradio/Tim Schauen)

Interview Steven Wilson: "Ich bin nicht der Retter des Progressive Rock!" (12:53)