Großeinsatz der Polizei

Polizeieinsatz an Berufskolleg in Essen - Lehrkraft verletzt (dpa / Justin Brosch)

Wie die Polizei mitteilte, ist der Tatverdächtige mittlerweile gefasst. Er sei bei der Festnahme in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs angeschossen worden. Wie mehrere Medien mit Verweis auf die Ermittler berichten, handelt es sich um einen 17-Jährigen aus dem Kosovo. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Feller, CDU, teilte mit, das betroffene Berufskolleg werde durch die Schulaufsicht unterstützt und durch die Schulpsychologie eng begleitet. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach sich für stärkere Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen aus. Essens Oberbürgermeister Kufen brachte bei einem Besuch des Berufskollegs strengere Waffenkontrollen ins Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.