Kommunalwahlen in Hessen

Kommunalwahl in Hessen (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen, nun hat das Auszählen der Stimmen begonnen. Ein erster landesweiter Trend wird in der Nacht erwartet. Die vollständige Stimmenauszählung in den Städten und Gemeinden kann sich teils tagelang hinziehen. Die einzige Oberbürgermeisterwahl fand in Hanau statt. Dort zogen vorläufigen Ergebnissen zufolge der Kandidat der SPD, Bieri sowie die Kandidatin der CDU, Hemsley, in die Stichwahl in zwei Wochen ein.

Etwa 4,7 Millionen Menschen waren zur Teilnahme aufgerufen. Erstmals galt das Wahlrecht auch für Wohnungslose. Dazu mussten sie sich bis zum 22. Februar in das Wählerverzeichnis ihrer Kommune eintragen lassen. Zudem durften auch rund 400.000 EU‑ Ausländer ab 18 Jahren teilnehmen, die seit mindestens sechs Wochen in Hessen gemeldet sind.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.