Kommunalwahlen in Bayern

Eva Lettenbauer, Co-Parteivorsitzende der bayerischen Grünen (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Mit Blick auf den gescheiterten CSU-Kandidaten Baumgärtner sagte die Grünen-Landesvorsitzende Lettenbauer der dpa, sie sei sich sicher, dass viele den Kandidaten ihrer Partei, Krause, für die bessere Wahl hielten. CSU-Chef Söder erklärte, seine Partei werde erst einmal keine Empfehlung aussprechen. Man mache generell keine Vorgaben, mit wem zusammengearbeitet werden solle. Klar sei nur, nicht mit der AfD. Amtsinhaber Reiter von der SPD hatte die erste Wahlrunde mit fast 36 Prozent gewonnen. Grünen-Kandidat Krause kam auf gut 30 Prozent. Baumgärtner erreichte mit etwa 21 Prozent Platz drei. Damit zog erstmals ein Grünen-Politiker in die Stichwahl für das Amt des Münchner Oberbürgermeisters ein.

Neben der Landeshauptstadt kommt es in vielen Städten und Landkreisen zu Stichwahlen, darunter Nürnberg, Augsburg und Regensburg.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.