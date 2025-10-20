Politischer Richtungswechsel

Er setzte sich in der Stichwahl gegen seinen rechtsgerichteten Konkurrenten Quiroga durch. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Paz auf rund 55 Prozent. Seine Partido Demócrata Cristiano wird der politischen Mitte zugerechnet. Damit endet eine fast zwei Jahrzehnte andauernde Ära linker Regierungen in Bolivien.
Das südamerikanische Land befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise. Dieses Thema dominierte auch den Wahlkampf.
