Fujimori gegen Sanchez

Keiko Fujimori und Roberto Sanchez treten in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru gegeneinander an. (AFP / STRINGER CONNIE FRANCE)

Es kandidieren die rechtsgerichtete Politikerin Keiko Fujimori, Tochter des gestorbenen autokratischen Präsidenten Alberto Fujimori, und der linksgerichtete Bewerber Roberto Sanchez. Sanchez war einst Minister des abgesetzten und mittlerweile inhaftierten Präsidenten Pedro Castillo. Vorgestern wurde ein Gerichtsprozess gegen Sanchez im Zusammenhang mit Parteienfinanzierung angesetzt. Beide Bewerber lagen in jüngsten Umfragen gleich auf.

Der Wahlgewinner wird der neunte Staatschef seit 2016. Hintergrund der Instabilität ist ein Verfassungsartikel. Dieser ermöglicht es dem Parlament, das Präsidentenamt wegen - Zitat - "permanenter moralischer Unfähigkeit" des Inhabers für vakant zu erklären. In der Bevölkerung herrscht Medienberichten zufolge Unmut. Peru sei zum Gespött anderer Länder geworden, weil der Präsident ständig ausgewechselt werde, heißt es. Das Volk wähle einen Präsidenten – und das Parlament setze ihn wieder ab.

Im Moment ist José María Balcázar als Interimspräsident im Amt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.