Südamerika

Die Stimmlokale schlossen um Mitternacht unserer Zeit. Nachwahlbefragungen ergaben einen leichten Vorsprung für die rechtsgerichtete Politikerin Keiko Fujimori vor dem linken Bewerber Sanchez. Fujimori ist die Tochter des gestorbenen autokratischen Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Ihr Konkurrent Sanchez war früher Minister im Kabinett des abgesetzten und mittlerweile inhaftierten ehemaligen Präsidenten Castillo. Dieser war im vergangenen November eines Putschversuchs schuldig gesprochen worden.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.