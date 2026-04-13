Mecklenburg-Vorpommern

Das Alte Rathaus in Schwerin, inzwischen nicht mehr Sitz der Stadtverwaltung. (dpa / Jens Büttner)

Da weder der CDU-Bewerber Ehlers (CDU) noch die SPD-Kandidatin Pfeifer (SPD) eine absolute Mehrheit erreichten, wird in einer Stichwahl in zwei Wochen entschieden. Ehlers erreichte am Sonntag 34,2 Prozent, Pfeifer kam auf 27,9 Prozent. Mit 26,3 Prozent landete die AfD-Kandidatin Federau auf dem dritten Platz. Vier weitere Kandidaten erreichten je weniger als sieben Prozent.

Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt war angesetzt worden, weil der bisherige Amtsinhaber Badenschier (SPD) nach insgesamt neun Jahren Ende 2025 vorzeitig zurückgetreten war. Bei der Landtagswahl im kommenden September bewerben sich in Schwerin Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und der AfD-Bundestagsabgeordnet Holm im selben Wahlkreis um das Direktmandat. Holm ist Kandidat der AfD für den Posten des Ministerpräsidenten. Schwesig äußerte sich erleichtert zur Wahl: "Schwerin hat sich gegen die AfD entschieden", teilte sie in Sozialen Netzwerken mit.

Bürgermeisterwahlen fanden auch in Wismar, Anklam und Ueckermünde statt. In der Hansestadt Wismar erhielt der SPD-Bundestagsabgeordnete Junge 42,1 Prozent der Stimmen und trifft in der Stichwahl am 26. April auf die AfD-Kandidatin Medrow, die auf 20,9 Prozent kam.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.