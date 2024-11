Entscheidende Runde

Seit August 1991 ist Moldau eine unabhängig Republik. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Nieweler)

Amtsinhaberin Sandu tritt in einer Stichwahl gegen ihren Konkurrenten Stoianoglo an. Sandu vertritt eine pro-europäische Politik. In der ersten Runde hatte sie 42 Prozent Zustimmung erhalten. Stoianoglo, der einen pro-russischen Kurs verfolgt, war auf 26 Prozent gekommen.

Die erste Wahlrunde vor zwei Wochen war überschattet von zahlreichen Vorwürfen einer Wahlbeeinflussung durch das pro-russische Lager in Moldau. Erst vor zwei Tagen waren mehrere Mitglieder der Wahlkommission des Landes unter dem Verdacht der Korruption ausgetauscht worden.

