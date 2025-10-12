Die Entscheidung in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz fällt zwischen dem Kandidaten von CDU und Freier Wählergruppe, Blettner, und dem SPD-Politiker Gotter.
Deutschlandweit für Aufmerksamkeit hatte gesorgt, dass der AfD-Politiker Paul zur ersten Wahlrunde nicht antreten durfte. Der Wahlausschuss in Ludwigshafen hatte ihn wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue nicht zugelassen. Der AfD-Politiker weist die Vorwürfe zurück und behält sich rechtliche Schritte vor. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde nur bei gut 29 Prozent.
