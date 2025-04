Ecuadors Präsident Noboa (Ecuador's Presidency press office)

Der rechtsgerichtete Politiker liegt nach Auszählung von über der Hälfte der Stimmen deutlich in Führung, wie die Wahlbehörde in der Hauptstadt Quito mitteilte. Gegen Noboa tritt die linksgerichtete Politikerin González an. Beide hatten in der ersten Wahlrunde in Februar jeweils rund 44 Prozent erhalten.

Knapp 14 Millionen Menschen waren in Ecuador zur Stimmabgabe aufgerufen. Dominierende Themen im Wahlkampf waren die hohe Kriminalität, die schlechte Wirtschaftslage und die Arbeitslosigkeit. Noboa warb im Wahlkampf mit einer engeren Zusammenarbeit mit den USA und einem harten Vorgehen gegen Drogenbanden.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.