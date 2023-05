Wahlplakate der Bewerber um das Präsidentenamt der Tükei, Erdoğan und Kılıçdaroğlu (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Die Stimmlokale sind seit sieben Uhr geöffnet und schließen um 16 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird für den Abend gerechnet. Amtsinhaber Erdogan gilt als Favorit. Der 69-Jährige hatte in der ersten Runde vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die nötige absolute Mehrheit aber knapp. Er tritt nun gegen den 74-jährigen Oppositionsführer Kilicdaroglu an. Erdogan steht für eine eine Allianz aus Nationalisten, Islamisten und Konservativen. Kilicdaroglu tritt für ein Bündnis aus sechs Parteien an. Er hat versprochen, das Land zu demokratisieren. Stimmberechtigt sind rund 61 Millionen Menschen.

In der ersten Runde vor zwei Wochen fiel die Beteiligung mit rund 87 Prozent bereits hoch aus. Internationale Wahlbeobachter kritisierten einen unfairen Wahlkampf. Die Abstimmung wird von Vertretern der OSZE und des Europarats verfolgt.

