Zweite Runde

Amtsinhaber Milanovic tritt gegen den konservativen Politiker Primorac an. Milanovic, der für die oppositionellen Sozialdemokraten kandidiert, gilt als klarer Favorit. In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte er 49 Prozent der Stimmen erhalten. In der Stichwahl reicht die einfache Mehrheit zum Sieg. Erste Ergebnisse werden für den späten Abend erwartet.

Kroatiens Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben. Das EU-Land mit seinen 3,8 Millionen Einwohnern kämpft derzeit mit einer hohen Inflation, mit weit verbreiteter Korruption und einem Arbeitskräftemangel.

