Der Chef der Republikanischen Partei lag nach Auszählung von gut 80 Prozent der Stimmen bei knapp 60 Prozent. Die frühere Arbeitsministerin Jara erreicht demnach gut 40 Prozent. Sie ist zwar Mitglied der Kommunistischen Partei, tritt aber für ein breites Mitte-links-Bündnis an. Die Themen Kriminalität und Einwanderung dominierten den Wahlkampf.
Kast versprach eine hartes Vorgehen gegen kriminelle Banden und irreguläre Migration. Jara setzte ebenfalls auf Sicherheitsfragen, kündigte aber auch Sozialreformen an.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.