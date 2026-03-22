Stimmabgabe in einem Wahllokal bei der Kommunalwahl in Bayern (Archivfoto) (Peter Kneffel/dpa)

Laut der Wahlleitung wird in mehr als 250 Städten und Gemeinden gewählt, hinzukommen 29 Landkreise. Die Stichwahlen finden in allen Kommunen statt, in denen im ersten Wahlgang kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erreichen konnte.

In der Landeshauptstadt München hofft Amtsinhaber Reiter von der SPD auf seine Wiederwahl. Nach einer Kontroverse um sein (inzwischen aufgegebenes) Amt im Verwaltungsrat des FC Bayern München erreichte er im ersten Wahlgang jedoch deutlich weniger Stimmen als bei früheren Wahlen. Der Herausforderer von den Grünen, Krause, lag vor zwei Wochen nur knapp hinter dem Amtsinhaber. Allerdings sprach sich nun auch die Münchener CSU für Reiter aus.

In vielen anderen Städten kämpfen Kandidaten der CSU und der SPD um das Rathaus: In Nürnberg etwa stehen sich der christsoziale Amtshinhaber, König, und der sozialdemokratische Herausforderer, Ahmed, gegenüber. In Augsburg tritt der SPD-Kandidat Freund gegen die Bürgermeisterin von der CSU, Weber, an.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.