Zwei Wochen nach Kommunalwahlen

In den Stichwahlen treten die beiden stimmenstärksten Kandidaten an, die in der ersten Runde keine absolute Mehrheit erreicht haben. In der Landeshauptstadt Düsseldorf steht die Entscheidung zwischen Amtsinhaber Keller von der CDU und der Grünen-Kandidatin Gerlach bevor. In Köln geht es um die Nachfolge der parteilosen Oberbürgermeisterin Reker. Ihr Amt streben die Grünen-Politikerin Aymaz und der SPD-Kandidat Burmester an.

In mehreren Städten des Ruhrgebiets befinden sich Bewerber der AfD in der Stichwahl - darunter in Gelsenkirchen und Duisburg.

