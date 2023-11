Lehrkräfte verzweifelt gesucht: Bislang zeigen Werbemaßnahmen in einzelnen Bundesländern offenbar noch nicht den erhofften Erfolg. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Er schlägt vor, mit Stipendien für ein Lehramtsstudium zu werben. Die Bundesländer sollten mindestens so viele Studienplätze vorhalten, wie es dem prognostizierten Lehrkräftebedarf entspreche. Der Verband spricht sich zudem dafür aus, auch mit nur einem Studienfach den Zugang zum Beruf zu gewähren; wer Lehrer werden will, muss derzeit in der Regel mindestens zwei Fächer studieren. Hochschuldozenten sollten zugleich an Schulen unterrichten, Medizindozenten seien schließlich auch praktisch tätig, hieß es weiter. Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten müssten - etwa durch einfachere Laufbahnwechsel zwischen den Schularten und Fortbildungsverpflichtungen - verbessert werden.

Im Stifterverband haben sich Unternehmen, Verbände, Stiftungen und Privatpersonen zusammengeschlossen.

