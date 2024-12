Brand in Seniorenheim in München (dpa-news/Sven Hoppe)

In sämtlichen Patienten- und Personalzimmern sollte der Bund selbstständige Löschanlagen gesetzlich vorschreiben, teilte der Verband in Dortmund mit. Die Länder müssten dann die erforderlichen Investitionen tragen. Nach Angaben der Stiftung kamen allein in diesem Jahr 20 Menschen bei Bränden in Pflegeheimen ums Leben. Die Zahl der Verletzten sei im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen.

In München hatte es an Heiligabend einen Zimmerbrand gegeben. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl und einen historischen Glockenturm über. 15 Menschen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.