Die Buber-Rosenzweig-Medaille mit den Konterfeis der jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig (dpa/Boris Roessler)

Im Rahmen der Veranstaltung erhielt die "Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum" die Buber-Rosenzweig-Medaille. Zum 50. Jahrestag der Pogromnacht wurde die Stiftung 1988 in der DDR gegründet, mit dem Ziel, die beim Pogrom in Brand gesetzte und später zerbombte Neue Synagoge wieder aufzubauen und Dokumente zu jüdischen Leben in Berlin zu sammeln. Heute sei die Synagoge ein Ort des Dialogs mit bundesweiter Ausstrahlung, hieß es in der Begründung für die Auszeichnung. Verliehen wird sie vom Koordinierungsrat der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

