Verbleibende Corona-Maßnahmen

Pflegerin bei der Arbeit, hier noch mit Schutzmaske (AFP / Lionel Bonaventure)

Vorstand Brysch, sagte der Funke-Mediengruppe, selbst die letzten politisch festgelegten Regeln blieben widersprüchlich. So sei es etwa absurd, dass Besucher in Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen müssten, das Personal aber nicht. Schließlich könnten auch Mitarbeiter wie Ärzte oder Pflegende das Corona-Virus in die Einrichtungen tragen. Dabei sei gerade der Schutz vulnerabler Gruppen bedeutend, betonte Brysch und forderte darüber hinaus deutschlandweite und tägliche Tests für das Pflegepersonal.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.