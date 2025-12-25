"Lagefeuer der Gesellschaft"

Museen als gesellschaftlicher Treffpunkt? (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Nancy Kaszerman)

Noch vor zwei Jahrzehnten habe man das nicht für möglich gehalten, dass sich Stadtbibliotheken so entwickeln würden. Ackermann sprach von den letzten Lagerfeuern der Gesellschaft. Der Begriff Lagerfeuer stehe für Orte, an denen man sich geborgen fühle. Sie hoffe, dass Museen auch in politisch krisenhafter und komplizierter werdenden Zeiten diese Rolle noch stärker einnähmen.

Die teils deutlich gestiegenen Eintrittspreise für Museen widersprechen diesem Anspruch aus ihrer Sicht nicht. Sie sei nie ein Fan davon gewesen, einfach freien Eintritt zu gewähren, führte die SPK-Präsidentin. Das sei nicht das Entscheidende.

