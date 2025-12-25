"Lagefeuer der Gesellschaft"
Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Museen sollen sich an Bibliotheken als Treffpunkt für alle ein Beispiel nehmen

Museen sollten sich nach Ansicht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Beispiel an der Weiterentwicklung etwa von Bibliotheken zu gesellschaftlichen Treffpunkten nehmen. Dort kämen inzwischen Menschen aus migrantischen Communitys und allen anderen Bereichen zusammen, sagte Präsidentin Ackermann dem Deutschlandfunk.

    August 8, 2025, New York, New York, USA: Museum goers view the painting TRANS FORMING LIBERTY, 2024, seen at the exhibition of artist Amy Sherald: American Sublime held at the Whitney Museum of American Art. Amy Sherald cancelled her upcoming solo exhibition at the SmithsonianÃââ s National Portrait Gallery due censorship concerns due to the musuemÃââ s hesitation to include this painting which depicts a transgender woman as the Statue of Liberty. New York USA - ZUMAk03_ 20250808_zaf_k03_133 Copyright: xNancyxKaszermanx
    Museen als gesellschaftlicher Treffpunkt? (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Nancy Kaszerman)
    Noch vor zwei Jahrzehnten habe man das nicht für möglich gehalten, dass sich Stadtbibliotheken so entwickeln würden. Ackermann sprach von den letzten Lagerfeuern der Gesellschaft. Der Begriff Lagerfeuer stehe für Orte, an denen man sich geborgen fühle. Sie hoffe, dass Museen auch in politisch krisenhafter und komplizierter werdenden Zeiten diese Rolle noch stärker einnähmen.
    Die teils deutlich gestiegenen Eintrittspreise für Museen widersprechen diesem Anspruch aus ihrer Sicht nicht. Sie sei nie ein Fan davon gewesen, einfach freien Eintritt zu gewähren, führte die SPK-Präsidentin. Das sei nicht das Entscheidende.
