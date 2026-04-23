Oberlandesgericht Frankfurt

Es handelte sich um ein Berufungsverfahren, da Stiftung Warentest in erster Distanz Schadenersatz abgelehnt hatte. Pyrexx verlangt 7,7 Millionen Euro. Ein Sprecher der Stiftung Warentest erklärte, man akzeptiere die Haftung. Die geforderte Summe wies er jedoch als realitätsfern zurück.
Im Jahr 2020 hatte Stiftung Warentest einem Produkt von Pyrexx in einem Testurteil die Note Mangelhaft gegeben. Laut dem Unternehmen brach anschließend das Geschäft ein, jede dritte Stelle musste gestrichen werden. Das Testurteil stellte sich später als fehlerhaft heraus, Stiftung Warentest zog das Ergebnis zurück.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.