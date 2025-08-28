Zerstörtes Kunstwerk

Eine Ausstellung der Stiftung Schloss Friedenstein im Herzöglichen Museum Gotha (Archivbild) (imago images / VIADATA / Holger John)

Seit 1644 war es dem Bericht zufolge Teil der Gothaer Sammlung, bis es 1936 wohl aus Geldnot verkauft wurde. Weil er sich an dem blutigen Kopf des Propheten störte und bessere Verkaufschancen witterte, habe ein Kölner Kunsthändler demnach das Bild zersägt. Der Teil mit dem Kopf ging noch im selben Jahr zurück nach Gotha, der Rest des Bildes wanderte jahrzehntelang durch den Kunsthandel.

Im November tauchte der fehlende Teil laut "Spiegel" schließlich bei einer Auktion in Paris auf. Für rund 120.000 Euro habe die Stiftung das Gemälde gekauft. Beide Bilder hängen mittlerweile in Gotha im Depot. Ob die Fragmente wieder vereint werden können, solle ein Kolloquium entscheiden.

