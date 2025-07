Der libanesische Musiker Ziad Rahbani ist tot. (AFP / KHALED DESOUKI)

Er starb im Alter von 69 Jahren nach langer Krankheit in einer Klinik in der Hauptstadt Beirut. Rahbani war der Sohn der berühmten Sängerin Fairuz. Er kombinierte in seiner Musik die libanesische Tradition unter anderem mit dem Jazz und der Musik des Balkan. Er spielte selbst Klavier und die arabische Langhalslaute Buzuq. In seinen Liedern und Theaterstücken kritisierte er - immer wieder auch satirisch - die Politik und Gesellschaft im Libanon und insbesondere die religiösen Konflikte im Land.

Der libanesische Präsident Aoun teilte mit, Rahbani habe seine rebellische Stimme stets gegen die Ungerechtigkeit erhoben. Ministerpräsident Salam erklärte, Rahbani habe das ausgesprochen, was viele sich nicht getraut hätten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.