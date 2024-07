Der Geschäftsklima-Index sank im Juni. (Archivbild) (dpa | Peter Kneffel)

Der Geschäftsklima-Index sank den dritten Monat in Folge auf jetzt 87 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Der Vorsitzende Fuest erklärte, die deutsche Wirtschaft stecke fest in der Krise. Die Zahl der Aufträge in der Industrie gehe zurück. Auch der Einzelhandel beurteile die Geschäftslage schlechter als noch im Juni, weil sich viele Bürger bei den Konsumausgaben weiterhin zurückhielten.

Das Ifo-Institut befragt monatlich etwa 9.000 Unternehmen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.