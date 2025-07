Pro-palästinensische Aktivisten forderten beim Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele unter anderem "Stoppt den Völkermord". (picture alliance / APA / FRANZ NEUMAYR)

Darauf stand unter anderem "Stoppt den Völkermord" und "Stoppt die Waffe Hunger". Der für Kultur zuständige SPÖ-Politiker unterbrach seine Rede kurz und bot den Störern einen "offenen Diskurs" an. Ordnungskräfte führten die Demonstranten aus dem voll besetzten Saal. Die Proteste gingen auf der Straße vor den Salzburger Festspielhäusern weiter.

Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sagte anlässlich der Kritik an Israel, die Situation in Gaza sei niederschmetternd und in keiner Weise humanitär zu rechtfertigen. Dennoch dürfe der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 nicht vergessen werden, der - Zitat: "schlimmste Pogrom der Nachkriegszeit". Die traditionelle Eröffnungsrede hielt die amerikanisch-polnische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Sie betonte den Wert der Demokratie.

Die Salzburger Festspiele laufen bereits seit vergangener Woche, unter anderem mit dem berühmten "Jedermann". Jetzt steht die erste szenische Operninszenierung in diesem Sommer an: "Giulio Cesare in Egitto" von Georg Friedrich Händel.

