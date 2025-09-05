Proteste in der Veranstaltungshalle beim Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier (Christoph Schmidt / dpa /)

Dabei kam es beim ersten Redebeitrag Frohnmaiers zu akustischen Störungen wie Buhrufen und Sprechchören. Die Polizei teilte mit, sie habe zahlreiche Störer aus der Halle geführt.

Zuvor hatten auf der Straße mehr als eintausend Demonstranten weitgehend friedlich gegen die Debatte protestiert. Dabei kritisierten sie Oberbürgermeister Palmer scharf. Dieser hatte im Vorfeld angekündigt, er wolle die inhaltlichen Schwächen der AfD offenlegen und aufzeigen, dass die Partei in vielen Bereichen inkompetent sei. Die Demonstranten halten das für sinnlos. Eine Vertreterin der Organisation "Omas gegen Rechts" sagte, die AfD sei auf inhaltlicher Ebene nicht zu entzaubern. Fakten interessierten die Wähler dieser Partei überhaupt nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.