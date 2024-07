NATO-Gipfel

NATO-Generalsekretär Stoltenberg (Archivbild). (?ulová Kateøina / CTK / dpa / ?ulová Kateøina)

Am Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der NATO nimmt als Gast auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Er erhofft sich Zusagen für neue Kampfflugzeuge und im Bereich der Luftabwehr. Er werde die Verbündeten auch um zusätzliche Sicherheitsgarantien bitten, sagte Selenskyj in einem Online-Video. Thema des Treffens ist unter anderem, welche Fähigkeiten zur Verteidigung und Abschreckung für das Bündnis angesichts der derzeitigen internationalen Bedrohungen nötig sind. Zu dem Gipfelt sind erneut auch Partner aus dem indopazifischen Raum eingeladen.

Vor Beginn des Treffens würdigte Bundeskanzler Scholz das Verteidigungsbündnis. Die NATO habe in den 75 Jahren ihres Bestehens Sicherheit, Demokratie und Freiheit garantiert, sagte der SPD-Politiker vor seinem Abflug in die USA. Scholz äußerte zudem die Erwartung, dass man ein deutliches Zeichen in Richtung Moskau senden werde, in der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen.

