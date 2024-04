NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivbild) (AP / Geert Vanden Wijngaert)

Die NATO-Mitglieder hätten bislang nicht geliefert, was in den vergangenen Monaten versprochen worden sei, räumte Stoltenberg bei einem Besuch in Kiew ein. Er sei aber zuversichtlich, dass sich das nun ändern werde. Er verwies unter anderem auf das jüngst verabschiedete Milliarden-Hilfspaket der USA und Zusagen der britischen Regierung. Stoltenberg betonte, für einen Sieg der Ukraine sei es noch nicht zu spät.

Die ukrainische Armee hatte gestern eingeräumt, dass sich die Lage an der Front verschlechtert hat. Seit Februar sind russische Truppen in der Ostukraine auf dem Vormarsch. Die russische Armee nahm heute nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau eine weitere ukrainische Kleinstadt in der Donezk-Region ein.

