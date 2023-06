Informelles Nato-Außenministertreffen in Norwegen. (Stian Lysberg Solum/NTB/dpa)

Zuvor müsse aber sichergestellt werden, dass die Ukraine den russischen Angriffskrieg überlebe und als Gewinnerin daraus hervorgehe, sagt Stoltenberg zum Abschluss des NATO-Außenministertreffens in Oslo. Auch müsse die Allianz die Sicherheit der Ukraine nach einem Ende des Kriegs garantieren können. US-Außenminister Blinken kündigt umfassende Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine an. Es werde auf dem NATO-Gipfel im Juli in Vilnius "ein robustes Paket an politischer und militärischer Hilfe" geben, sagte Blinken in Oslo.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte auf einem Gipfel in Moldau für eine schnelle Osterweiterung von NATO und EU geworben. Er warnte davor, Staaten wie sein Land hinzuhalten.

