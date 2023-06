NATO-Generalsekretär Stoltenberg (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Wichtig sei es nun, Kiew weiter zu unterstützen. Vom NATO-Gipfel im Juli in Litauen erwarte er ein klares Signal in diese Richtung.

Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, traf heute in Belarus ein. Machthaber Lukaschenko sagte in Minsk, nach der Zusage von Sicherheitsgarantien habe Prigoschin sein Angebot zum Abzug nach Belarus angenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB gab offiziell die Einstellung der Ermittlungen gegen die Wagner-Gruppe bekannt.

Russlands Präsident Putin sagte in einer Rede vor Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern, dass ein "Bürgerkrieg" verhindert worden sei. Zugleich betonte er, dass die Aufständischen die Hauptstadt nie hätten erreichen können.

Die Präsenz der Wagner-Kämpfer in Belarus löst bei den westlichen Nachbarn Besorgnis aus. Der polnische Präsident Duda sprach von einer schlechten Nachricht für sein Land. Litauens Präsident Nauseda erklärte, die Präsenz der Wagner-Gruppe in Weißrussland erhöhe die Unsicherheit in allen Nachbarländern.

