Nahostkrieg

Algerien legt UNO-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vor. (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen wird zudem eine sofortige Waffenruhe im gesamten Gazastreifen verlangt, die von allen Konfliktparteien eingehalten werden müsse. Außerdem wird die Freilassung aller Geiseln gefordert, die am 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas verschleppt wurden.

Der UNO-Sicherheitsrat hatte gestern bereits in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Gazastreifen beraten. Heute steht eine reguläre Sitzung an, auf der über den Resolutionsentwurf abgestimmt werden könnte. Fraglich ist, ob die USA als Verbündeter Israels die Resolution mittragen oder sie per Veto stoppen. Washington hatte in den vergangenen Monaten mehrfach von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht, sich bei einer Nahost-Resolution im März dann aber enthalten und damit Kritik aus Israel auf sich gezogen.

