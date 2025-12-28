Nach möglichem Waffenstillstand

Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann)

Zwar stehe es für sie außer Frage, dass sich Deutschland militärisch an der Absicherung einer möglichen Friedenslösung beteiligen sollte, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament der Funke-Mediengruppe. Dies dürfe aber immer nur eingebunden in die NATO geschehen, da ausschließlich die Allianz unser sicherheitspolitisches Rückgrat sei. Strack-Zimmermann widersprach damit dem Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber. Der CSU-Politiker hatte sich für deutsche Soldaten unter einem Kommando der EU stark gemacht.

Dafür wünsche er sich an der Sicherheitslinie in der Ukraine Soldaten mit der europäischen Flagge auf der Uniform.

