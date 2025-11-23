Wehrdienst

Die FDP-Politikerin sagte der Zeitung "Die Welt", es gebe keinen Grund, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten. Nach den Plänen der Bundesregierung soll es künftig eine verpflichtende Musterung für junge Männer geben. Außerdem sollen 700.000 Männer und Frauen pro Jahrgang mit einem Fragebogen angeschrieben werden.
Den Fragebogen bezeichnete Strack-Zimmermann als überflüssig, da er das Verfahren unnötig verlängere. Junge Menschen müssten direkt angesprochen werden. Attraktivität entstehe nicht durch Papier, sondern durch Angebote - etwa Stipendien, die für junge Leute Perspektiven aufzeigten.
