Das meldet das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf Parteikreise. Die Nominierung solle am Montag eingereicht werden und am 20. März durch den ALDE-Kongress in Brüssel offiziell erfolgen.

Strack-Zimmermann würde damit bei der Europawahl gegen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen antreten. Die CDU-Politikerin war gestern von der Europäischen Volkspartei zur Spitzenkandidatin gewählt worden. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden vom 6. bis 9. Juni statt.

