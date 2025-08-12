Auszeichnung

Der Straelener Übersetzerpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Sinnig erhält ihn auch für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, wie die Kunststiftung NRW mitteilte.
Und noch eine Übersetzerin wird geehrt: Die Österreicherin Elisabeth Edl erhält den mit 10.000 Euro dotierten Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. Edl hat zahlreiche französische Werke übersetzt, etwa von Gustave Flaubert, Colette oder Patrick Modiano. Der Preis würdigt das Andenken des aus dem Saarland stammenden Übersetzers und Autors Eugen Helmlé.
