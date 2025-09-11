Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro (Archivbild) (picture alliance / Luis Nova)

Eine Mehrheit am Obersten Gericht Brasiliens hatte sich gestern für eine Verurteilung Bolsonaros ausgesprochen. Dieser habe eine kriminelle Organisation angeführt, deren Ziel es gewesen sei, mit einem Putsch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2022 zu kippen und den demokratischen Rechtsstaat abzuschaffen. Bei den Wahlen hatte Bolsonaro knapp gegen den linksgerichteten Präsidenten Lula da Silva verloren. Kurz darauf stürmten und verwüsteten seine Anhänger das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia.

Bolsonaro, der unter Hausarrest steht, besteht auf seiner Unschuld. Seine Anwärte kündigten an, gegen das Urteil vorzugehen.

