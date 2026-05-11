BSI-Cybersicherheitsmonitor

Wie aus dem Cybersicherheitsmonitor des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und der Polizeilichen Kriminalprävention hervorgeht, ist damit die Zahl der Betroffenen deutlich gestiegen. 2024 lag sie noch bei 7 Prozent. Besonders häufig ging es 2025 um Betrug im Onlineshopping, um fremde Zugriffe und Betrug beim Online-Banking und um das Abgreifen von Daten durch sogenanntes Phishing. Laut der Befragung haben die Opfer von Cyber-Kriminalität oft ein zu hohes Gefühl von Sicherheit. Ein Viertel gab an, Schutzinstrumente zu kompliziert zu finden.
In dem Zusammenhang forderte BSI-Präsidentin Plattner, Sicherheitsinformationen für Verbraucherinnen und Verbraucher müssten einfacher, präsenter und verständlicher gestaltet werden. Für den Cybersicherheitsmonitor sind Anfang des Jahres mehr als 3.000 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren repräsentativ befragt worden.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.