Zweiter Weltkrieg

An den Feierlichkeiten nimmt neben dem französischen Präsidenten Macron auch Bundesratspräsidentin Rehlinger teil. Geplant ist zunächst eine Kranzniederlegung am Rathaus der Stadt. Am Nachmittag will Macron zudem in einer Rede an der Universität von Straßburg den französischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten würdigen. Inhaltlich soll es außerdem um die deutsch-französische Versöhnung und den Frieden in Europa gehen.

Straßburg war am 23. November 1944 unter Führung des französischen Generals Jacques-Philippe Leclerc von der Besatzung durch Nazi-Deutschland befreit worden.

