Das teilte Parlamentspräsident Ghalibaf mit. In iranischen Staatsmedien wurden zudem Zweifel an der Legitimität der Freigabe der Meerenge geäußert. In der Nachrichtenagentur Mehr hieß es etwa, die Entscheidung bedürfe eine Klärung des Obersten Sicherheitsrates, dem höchsten Gremium des Regimes. Die Freigabe der Straße von Hormus war von Außenminister Araghtschi bekanntgegeben worden.
US-Präsident Trump teilte mit, die Blockade iranischer Häfen bleibe in vollem Umfang in Kraft, bis ein Abkommen erzielt werde. Trump äußerte sich zuversichtlich, dies zeitnah abschließen zu können. Nach iranischen Angaben könnte am Montag eine neue Verhandlungsrunde in Pakistan stattfinden.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.