Das private maritime Sicherheitsunternehmen Vanguard Tech meldete, die Revolutionsgarden hätten ein ohne Passagiere fahrendes Kreuzfahrtschiff der TUI beim Durchqueren der Meeresenge bedroht. Nahe des Schiffes sei ein Einschlag gemeldet worden, Schäden habe es keine gegeben.
Teheran begründete die neuerliche Schließung der Straße von Hormus damit, dass die USA an ihrer Blockade iranischer Häfen festhielten. Seit der Öffnung gestern soll mehr als ein Dutzend Tanker die Meerenge passiert haben. US-Präsident Trump erklärte, die Vereinigten Staaten ließen sich nicht vom Iran erpressen.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.